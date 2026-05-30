Врач рассказала, что рекомендуется взять с собой из еды на ЕГЭ

Педиатр Тарасова: на ЕГЭ желательно взять полбанана, шоколад и воду
Виталий Аньков/РИА Новости

Школьникам, сдающим в этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ), рекомендуется взять с собой на перекус полбанана, воду без газа и темный шоколад. Такие рекомендации дала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова, передает ТАСС.

По ее словам, эти продукты быстро и хорошо усваиваются, придают сытость и не пачкают руки. В то же время Тарасова не рекомендовала брать с собой энергетики, чипсы или сладкие йогурты.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» рассказал, что в 2026 году в Москве ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет, основной госэгзамен (ОГЭ) предстоит пройти почти 130 тыс. школьников.

По его градоначальника, самыми популярными предметами у участников ЕГЭ стали математика, обществознание, английский язык и информатика. Историю или литературу выбрал почти каждый десятый выпускник.

Ранее в Рособрнадзоре высказались о требованиях к внешнему виду на ЕГЭ.

 
