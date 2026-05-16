Собянин рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в Москве

Собянин: более 93 тыс. выпускников сдадут ЕГЭ в Москве в 2026 году

В 2026 году в Москве единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 93 тыс. человек, включая выпускников прошлых лет, основной госэгзамен (ОГЭ) предстоит пройти почти 130 тыс. школьников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По его словам, самыми популярными предметами у участников ЕГЭ стали математика, обществознание, английский язык и информатика. Историю или литературу выбрал почти каждый десятый выпускник.

Мэр также напомнил о новых правилах для девятиклассников. Теперь для получения аттестата и поступления в городской колледж можно сдавать не четыре, а два экзамена — русский язык и математику.

Как отметил глава города, такой вариант выбрали более 47 тыс. учеников девятых классов. Это на 20% больше, чем год назад. Для перехода в 10–11-е классы по-прежнему необходимо сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.

Собянин добавил, что школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут сдавать экзамены в пунктах проведения, пройдут аттестацию на дому. По его словам, для таких учащихся создадут максимально комфортные условия с учетом особенностей развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Собянин также сообщил, что с февраля в столичных школах проходят специальные практикумы по подготовке к ЕГЭ. Они занимают до 40% учебного времени.

Ранее школьникам напоминали, что так называемые «сливы» вариантов ЕГЭ являются обманом.