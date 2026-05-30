Дело замглавы департамента МЧС Арабидзе связано с хищениями на гумпроектах
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Арест заместителя директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклия Арабидзе, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, связан с хищениями средств, выделенных на международные гуманитарные проекты ведомства. Об этом пишет ТАСС.

В рамках этого же расследования более года в статусе подозреваемого находится бывший заместитель генерального секретаря Международной организации гражданской обороны Андрей Кудинов.

Как говорится в материалах, уголовное дело против Кудинова было возбуждено 4 апреля 2025 года по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Его связывают с предполагаемым хищением денежных средств, направленных из федерального бюджета на реализацию международных гуманитарных программ. Указано также, что дела в отношении Кудинова и других фигурантов были объединены в одно производство, включая дело в отношении Арабидзе, Хасенова и иных лиц.

Отдельно отмечается, что дело по Арабидзе и Вадиму Хасенову — бывшему заместителю директора департамента международной деятельности МЧС — было открыто 14 октября 2024 года. 15 октября 2025 года Арабидзе и Хасенова задержали, а 16 октября Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения как по фактам мошенничества, так и по статье о получении взятки в особо крупном размере. Кудинову в свою очередь инкриминируют мошенничество.

