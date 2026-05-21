В России раскрыли схему хищения выплат Соцфонда на десятки миллионов

Сотрудники полиции в Челябинской области пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого похищали деньги через фиктивные документы для получения компенсаций от Социального фонда России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в схеме участвовали 55 человек. Среди них были индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в незаконную деятельность.

Следствие считает, что злоумышленники оформляли фиктивные документы о якобы самостоятельной покупке технических средств реабилитации. После этого бумаги направлялись в региональные отделения Соцфонда для получения компенсаций. Полученные деньги передавались организаторам схемы и распределялись между участниками сообщества.

В МВД сообщили, что уже установленный ущерб превышает 60 млн рублей. При этом правоохранители выявили несколько случаев незаконного получения выплат в разных регионах страны. По предварительным оценкам, общий ущерб может превысить 1 млрд рублей.

По информации Волк, следователи возбудили 29 уголовных дел по статье о мошенничестве при получении выплат. Кроме того, против организаторов схемы открыли дело о создании преступного сообщества.

Ранее в Сургуте была пресечена схема фиктивной регистрации для получения соцвыплат на сумму более 1 млрд рублей.

 
