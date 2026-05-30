Эксперт назвал причину взрыва ракеты New Glenn

Руководитель проектов Центра космических технологий Московского авиационного института (МАИ) Никита Матасов заявил, что взрыв ракеты New Glenn при испытании не мог произойти из-за экономии на элементах конструкции.

«В космической отрасли не экономят на материалах и компонентах: любая попытка сократить затраты может привести к катастрофическим последствиям. Экономия в ракетостроении идет по другому пути — за счет снижения массы конструкции», — пояснил Матасов.

Он добавил, что каждый килограмм собственной массы ракеты или полезной нагрузки важен — чем легче ракета, тем эффективнее ее работа.

29 мая американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал неудачный запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin, во время которого произошел взрыв, отметив, что «ракеты — это трудно».

28 мая тяжелая ракета-носитель New Glenn взорвалась во время испытания на стартовой площадке в американском штате Флорида. Ракета была разработана компанией Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу и являющейся основным конкурентом SpaceX на рынке космических запусков.

Трансляцию испытаний можно было посмотреть на портале NASA Spaceflight. На кадрах видно, как у основания New Glenn возникает яркая вспышка, а после этого происходит сильный взрыв. В Blue Origin случившееся назвали «аномалией». Информация о пострадавших не поступала. Сейчас специалисты пытаются установить причины ЧП.

