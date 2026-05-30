Россиянам назвали реальные способы, как сейчас купить квартиру

Всех покупателей квартир 2026 года можно разделить на два лагеря: одни справляются за счет родственников и господдержки, вторые «крутятся» сами. О том, как сейчас россиянам реальнее всего приобрести жилье, «Газете.Ru» рассказал эксперт рынка, коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

Первый лагерь — самый большой. Клиенты, которые не могут рассчитывать на семейную ипотеку, берут кредит под высокую ставку, но задействуют другие инструменты, прежде всего маткапитал. «В 2026 году это уже 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 963,2 тыс. на второго. Для московского рынка суммы небольшие, но для большинства регионов они позволяют закрыть часть кредита и снизить платеж», — поясняет эксперт.

Он напоминает о выплатах на первого ребенка и пособиях по уходу до 1,5–3 лет. Эти средства высвобождают деньги на обслуживание ипотеки. «Большинство таких клиентов живут в небольших городах, где соотношение зарплат и цен на жилье не столь неравное, как в Москве», — отмечает Проскурин.

Другая схема — созаемщики. «Если раньше их роль была формальной, то теперь они действительно помогают детям: кто-то пенсией, кто-то сдачей лишней недвижимости», — рассказывает эксперт. Покупатели ориентируются на самое доступное: однушки в хрущевках, студии в новостройках. «Главная особенность — приобретение квартиры было бы невозможным без внешней помощи», — подчеркивает он.

Второй лагерь (до 30% клиентов) — те, кому есть на что опереться. «Пожилые люди разменивают квартиры, покупают себе жилье попроще, а часть средств передают детям на первые взносы», — объясняет Проскурин. В ход идут дачи, гаражи, участки, автомобили. Эти средства объединяются с накоплениями детей и образуют взнос, покрывающий половину стоимости жилья.

Есть небольшая группа инвесторов, купивших студии в конце 2010-х — начале 2020-х. «Сейчас многие рады решению эпохи «студийного бума». Обычно они продают студию с выгодой или продолжают сдавать, покрывая часть кредита арендой», — рассказывает он.

По словам эксперта, приобрести квартиру стало крайне сложно, успешные истории теперь более индивидуальны. «Усредненный покупатель с доходом 100–200 тыс. рублей в Москве (60–80 тыс. в регионах), не имеющий господдержки, родственной помощи и активов, кроме 20-процентного взноса, отрезан от рынка и вынужден искать аренду», — заключает Проскурин.

