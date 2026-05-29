Петербургская блокадница «задекларировала» у мошенников 10 млн рублей

В Петербурге аферисты обманули 86-летнюю блокадницу на 10 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Пожилую женщину, блокадницу и бывшую сотрудницу прокуратуры, убедили, что все ее сбережения необходимо срочно «задекларировать». Пенсионерка поверила и передала наличные сообщнику аверистов прямо возле своего дома. Сначала она отдала 4,2 млн рублей, а спустя несколько дней еще более 6,3 млн рублей.

Забрав в общей сложности 10,5 млн рублей, мужчина скрылся. Позже подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Он возражал против ареста и просил назначить ему запрет определенных действий. Суд отправил его в СИЗО до 27 июля.

Ранее мошенники выманили у завкафедрой уголовного права воронежского вуза более 15 млн рублей.