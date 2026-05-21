Картину из коллекции Александра III вернули спустя век из Италии в Россию

Картину из коллекции Александра III вернули из Италии в России спустя век

Картину из коллекции Александра III «Лунная ночь в Крыму» вернули в музей-заповедник «Гатчина». Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минкультуры РФ.

Пейзаж был написан в 1879 году художником Львом Лагорио. До революции она украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце. Однако с конца 1930-х годов и до недавнего времени судьба пейзажа оставалась неизвестной.

В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани рассказал послу России о своем намерении вернуть картину. Передача произведения состоялась на пленарной сессии ИКОМ России «Традиции и инновации в современном музее».

Директор музея Василий Панкратов поблагодарил коллекционера за возвращение картины на ее историческое место. Он также напомнил, что в Арсенальном каре Гатчинского дворца продолжают реставрировать личные покои Александра III и его семьи.

