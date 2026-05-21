Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Картину из коллекции Александра III вернули спустя век из Италии в Россию

Картину из коллекции Александра III вернули из Италии в России спустя век
Пресс-служба Министерства культуры РФ

Картину из коллекции Александра III «Лунная ночь в Крыму» вернули в музей-заповедник «Гатчина». Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минкультуры РФ.

Пейзаж был написан в 1879 году художником Львом Лагорио. До революции она украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце. Однако с конца 1930-х годов и до недавнего времени судьба пейзажа оставалась неизвестной.

В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани рассказал послу России о своем намерении вернуть картину. Передача произведения состоялась на пленарной сессии ИКОМ России «Традиции и инновации в современном музее».

Директор музея Василий Панкратов поблагодарил коллекционера за возвращение картины на ее историческое место. Он также напомнил, что в Арсенальном каре Гатчинского дворца продолжают реставрировать личные покои Александра III и его семьи.

До этого пользователи соцсети X раскритиковали картину из серии «Кувшинки» французского живописца Клода Моне, приняв ее за сгенерированное ИИ изображение. Однако это оказалось шуткой одного из пользователей, который опубликовал две работы и выдал одну из них за попытку нейросети воспроизвести стиль художника.

Ранее в Париже открылась выставка картин, украденных нацистами у еврейских семей.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!