В Испании нашли давно пропавшие картины 17-го века

Полиция Испании обнаружила две картины 17-го века, пропавшие в 1930 году. Об этом сообщает abc.es.

По данным издания, произведения искусства принадлежали архиепархии Севильи. Картины обнаружили, когда их попытались выставить на аукцион. Их характеристики совпадали с работами севильского художника 17-го века Лукаса Вальдеса, которые были утеряны в 1930-м.

Найденные работы представляют собой две картины маслом на сосновой доске овальной формы с изображением библейских сцен. Они были частью украшения главного алтаря церкви «Hospital de los Venerables», и после одной из выставок они так и не были возвращены, и их след был утерян на десятилетия. Подлинность произведений подтверждена.

На данный момент картины были переданы на хранение в архиепископию Севильи.

