С саратовцев требуют миллион за подачу света в пятиэтажке

В Саратове жители пятиэтажного дома больше суток оставались без света из-за повреждения кабеля и теперь вынуждены платить за его восстановление более миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный активист Григорий Ахтырко.

«Электричество пропало в домах №12 и №14 по улице Осипова в полночь 27 мая, а утром так и не появилось. Позже выяснилось, что поврежден кабель, пролегающий под землей между двумя домами. Срок службы этого кабеля, видимо, вышел — дома стоят уже более 60 лет. Но поскольку кабели уже давно на балансе кооператива, а не городского СПГЭС (Саратовское предприятие городских электрических сетей), то нам и придется оплачивать его восстановление. В СПГЭС предложили жильцам установить так называемую соплю и обеспечить временное энергоснабжение, но стоить это будет 200 000 рублей. Нам уже по каждой квартире, в зависимости от площади, раскидали так называемые жировки. Вот на нашу двушку в 43 метра выпало 2500 рублей. Ребята опытные нам сказали, что эта работа стоит максимум 100 тысяч, но никак не 200», — сказал Григорий Викторович.

Но это лишь временное решение проблемы. Жильцам объяснили: чтобы восстановить полноценное и бесперебойное электроснабжение дома, нужно менять поврежденную часть кабеля. И за это тоже придется платить.

«Кабель этот, в принципе, дешевый. Специалисты сказали, что метр стоит всего 1000 рублей, а заменить нужно 30 метров — выходит около 30 тысяч. Нам же заявили, что работы и все остальное будет стоить где-то около миллиона. Это, конечно, несоответствующая цена. Таких цен просто не бывает. Я полагаю, что здесь просто коррупционная составляющая налицо: что временное электроснабжение, что будущая замена кабеля — копки, раскопки. Эти средства можно перенаправить из фонда капремонта — на счету как раз около миллиона рублей. Но для этого нужно собрать не меньше 67% голосов владельцев квартир», — пояснил Григорий Викторович.

По его словам, мэрия и даже прокуратура знают о случившемся, но никаких мер для устранения проблемы не предпринимают. Хотя по закону при отключении электричества в доме, где живет более 50 человек (в доме №12 80 квартир), должны привлекаться резервные генераторы.

«Прокуратура, конечно, о нашей проблеме знала, потому что мы сразу стали звонить во все колокола. Но резервный генератор нам никто не предложил. Вывод мой такой: в случае подобных локальных ЧС надлежащих по инструкциям мер городские власти не принимают. Не умеют и не хотят, пока не заставишь», — заключил Григорий Викторович.

