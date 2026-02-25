Размер шрифта
Общество

Новые правила перевозок для туристических поездов начнут действовать с 1 марта

В РФ с 1 марта начнут действовать правила перевозок для туристических поездов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам вступят в силу в России. Это следует из приказа Минтранса от 2 июля 2025 года.

Документом вводятся четкие определения «туристского поезда» и «туристского железнодорожного маршрута», что позволяет официально разделить регулярные рейсы и круизные путешествия.

Правила регулируют перевозку пассажиров и багажа на протяжении всего маршрута, независимо от его протяженности и вида сообщения.

В отличие от обычных поездов дальнего следования, пассажир круизного туристского поезда не может сделать промежуточную остановку в пути с последующим продлением срока действия билета. Документ устанавливает требования к перевозчикам по обеспечению безопасности и комфорта туристов, а также порядок взаимодействия внутри туристских групп.

В приказе прописаны специфические нормы покупки и возврата билетов, адаптированные под формат турпоездок. Согласно новым правилам, в состав поезда могут быть включены тематические вагоны, однако элементы стилизации поезда не должны препятствовать проезду пассажиров и должны соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.

Ранее эксперты рассказали, как организовать недорогие путешествия по России.

 
