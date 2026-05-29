Мужчину, который обнимал школьницу в метро Москвы, задержали

В Москве задержали мужчину, который обнимал школьницу в метро

В Москве задержали мужчину, которого засняли во время объятий с сидящей у него на коленях школьницей. Об этом сообщает глава пресс-службы МВД России Ирина Волк.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины и доставили его в отдел полиции. В данный момент устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в московском метро. Местный житель заметил и снял на видео сидевшего рядом незнакомца, который приставал к девочке, устроившейся у него на коленях. Еще одна сидела рядом. Как рассказал автор, школьницы заявили, что им по 15 лет, а мужчина — что ему 17. Автор ролика обратился в полицию.

Ранее выяснилось, что мужчина, обнимавший школьницу в метро Москвы, раньше вел детские модельные кастинги.