В метро Москвы заметили мужчину, пристававшего к школьнице

ОМ: в Москве мужчина обнимался со школьницей в метро

В московском метро сняли мужчину, который приставал к несовершеннолетней. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, местный житель заметил сидевшего рядом незнакомца, на коленях которого устроилась девушка, еще одна сидела рядом. Как рассказал автор, школьницы заявили, что им 15 лет, а мужчина – что ему 17.

После публикации в соцсетях пользователи предположили, что «17-летним» мужчиной является владелец одной из местных кофеен, где часто собираются несовершеннолетние. Как рассказал автор ролика, он уже обратился в полицию.

Как удалось узнать журналистам, в 2023-м году подозреваемый фотографировался с несовершеннолетней, обнимая ее. Подобное фото он делал и в 2021-м с другой девушкой. В подписи мужчина поздравил школьницу с 15-летием, признался в любви и заявил, что они «просто лучшие друзья».

Помимо этого, одна несовершеннолетняя девушка якобы хотела обратиться в полицию, но до заявления дело не дошло.

Ранее в Иркутске неизвестный пытался заманить школьниц в гости и угрожал расправой.