Мужчина, обнимавший школьницу в метро Москвы, раньше вел детские модельные кастинги

Мужчина, который обнимал школьницу в метро Москвы, раньше вел детские модельные кастинги и снимал фильм со школьницами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2015 году 29-летний мужчина основал продакшн-компанию — студия продвигала юных артистов, проводила кастинги и обучала в актерской школе. Родители добровольно отправляли детей в группу. После отбора мужчина лично выбирал понравившихся детей для съемок. В 2016 году он начал работу над хоррор-фильмом как режиссер и сценарист. Проект затянулся на десять лет из-за нехватки денег.

Пока кинокарьера не получала значительного развития, он устроился работать в кофейню своей матери. По словам женщины, их заведение популярно у молодежи, но ничего противозаконного там не происходит. Подозрения в адрес сына она назвала «попыткой хайпа».

Инцидент произошел в московском метро. Местный житель заметил сидевшего рядом незнакомца, который приставал к девочке, устроившейся у него на коленях. Еще одна сидела рядом. Как рассказал автор, школьницы заявили, что им по 15 лет, а мужчина — что ему 17.

Ранее в Иркутске неизвестный пытался заманить школьниц в гости.