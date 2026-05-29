Проекты о героях, истории и СВО стали лауреатами Премии ИРИ

ИРИ назвал лучшие интернет-проекты года в 22 номинациях

В Москве объявили лауреатов V Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Победителей объявили в 22 номинациях, включая 15 основных и семь специальных, сообщили организаторы.

В 2026 году церемония объединила более тысячи гостей — представителей органов власти, медиахолдингов, блогосферы, культуры, спорта и интернет-индустрии. Информационными партнерами премии выступили медиахолдинг Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Среди участников вечера были первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, хоккеист Александр Овечкин, режиссер Федор Бондарчук и представители медиа- и культурной сферы.

Глава ИРИ Алексей Гореславский отметил, что за пять лет существования премия превратилась из профессиональной отраслевой награды в отражение общественных запросов и развития российского цифрового пространства.

«Сегодня это поколение талантливых создателей контента со смыслом и аудитории, которая хочет такой контент смотреть», — подчеркнул он.

Концепцией церемонии стала тема «Поколение ИРИ». Программа была разделена на три смысловых блока — «Вдохновение», «Мастерство» и «Наследие», посвященных становлению авторов в цифровой индустрии.

Музыкальная программа премии объединила представителей разных поколений артистов.

В числе победителей основных номинаций — анимационный проект «Три кота. Зимние каникулы», подкаст «Сила слова» Российского общества «Знание», сериал «Константинополь», драмеди «Между нами химия», а также расследование «Попавшие в сети» интернет-издания «Лента.ру», посвященное интернет- и телефонному мошенничеству.

Лучшим блогером признана журналист и политический блогер Мария Чадина. В категории «Музыкальный трек» победила композиция «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».

Отдельное внимание на церемонии уделили специальным номинациям. В категории «Быть Человеком» награды получили российские паралимпийцы Анастасия Багиян, Иван Голубков, Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, завоевавшие 12 медалей на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Спецприз «Мир должен знать» получил хоккеист Александр Овечкин. Во время выступления спортсмен поблагодарил организаторов и отметил, что всегда помнит, какую страну представляет.

Награды также получили проекты, посвященные СВО, исторической памяти и просветительской деятельности.