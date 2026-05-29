Российские подростки потерялись на Бали

ANTARA: российские подростки заблудились на одной из самых опасных гор Бали

На Бали спасатели эвакуировали трех подростков, среди которых были двое граждан России, которые потерялись на горе Батукару. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе острова, передает агентство ANTARA.

«Трое туристов, заблудившихся на горе Батукару, были успешно обнаружены объединенной поисково-спасательной группой в пятницу около 11:00 по местному времени (05:00 мск — ред.)», — говорится в сообщении.

Как рассказал координатор поисково-спасательного поста Донни Индраван, днем туристы начали спуск, но к вечеру потеряли ориентировку и заблудились. Один из подростков смог выйти на связь со своей семьей. Его близкие обратились за помощью к спасателям.

