Житель Ивановской области сбросил племянницу с балкона

Суд отправил под стражу 18-летнего жителя Ивановской области, выбросившего с балкона свою двухлетнюю племянницу из-за плача. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в «Максе».

«Ввиду постоянного плача ребёнка молодой человек сбросил девочку с балкона третьего этажа», — пояснили в ведомстве.

В суде пояснили, что суд принял решение заключить под стражу фигуранта дела, поскольку не был уверен в том, что обвиняемый не предпримет попыток скрыться от органов следствия будучи на свободе.

Как отмечается в материалах дела, происшествие случилось 27 мая в городе Родники Ивановской области, когда молодой человек присматривал за своей малолетней племянницей, но из-за постоянного плача сбросил ее с третьего этажа. Помощь ребенку была вовремя оказана и девочка осталась жива, сейчас она в больнице. Мужчина же теперь обвиняется по статье «Покушение на малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».

