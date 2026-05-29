Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Житель Ивановской области сбросил племянницу с балкона

Суд отправил в СИЗО парня, выкинувшего племянницу с балкона третьего этажа
Shutterstock/FOTODOM

Суд отправил под стражу 18-летнего жителя Ивановской области, выбросившего с балкона свою двухлетнюю племянницу из-за плача. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в «Максе».

«Ввиду постоянного плача ребёнка молодой человек сбросил девочку с балкона третьего этажа», — пояснили в ведомстве.

В суде пояснили, что суд принял решение заключить под стражу фигуранта дела, поскольку не был уверен в том, что обвиняемый не предпримет попыток скрыться от органов следствия будучи на свободе.

Как отмечается в материалах дела, происшествие случилось 27 мая в городе Родники Ивановской области, когда молодой человек присматривал за своей малолетней племянницей, но из-за постоянного плача сбросил ее с третьего этажа. Помощь ребенку была вовремя оказана и девочка осталась жива, сейчас она в больнице. Мужчина же теперь обвиняется по статье «Покушение на малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее мурманский подросток выбросил ребенка со связанными ногами из окна.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!