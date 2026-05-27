Мурманский подросток выбросил ребенка со связанными ногами из окна

В Мурманской области подростка будут судить за истязание мальчика

В Мурманской области перед судом предстанет молодой человек, которого обвиняют в истязании мальчика. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 17-летний молодой человек издевался над 14-летним мальчиком. Ранее вместе с друзьями, как сообщают СМИ, он связал ноги пострадавшему, подвесил головой вниз и выбросил из окна на матрас, который лежал на земле.

Известно, что до этого случая школьника также запирали в горящем сарае.

Во время расследования выяснилось, что молодой человек также снимал непристойные кадры и отправлял их 13-летней девочке.

В отношении несовершеннолетнего возбудили дело по статьям об истязании и обороте порнографии.

«В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее нижегородский студент со знакомыми снимал порно с несовершеннолетними и продавал.