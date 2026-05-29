Башенный кран опрокинуло ураганным ветром в Тюмени, машинист не выжил

В Тюмени 44-летний машинист не выжил после того, как башенный кран опрокинуло ураганным ветром. Об этом со ссылкой на замначальника ГКУ ТО «ТОСЭР» Евгения Булкина сообщает «МегаТюмень».

Инцидент произошел 28 мая на стройплощадке компании ДСК. Во время урагана сильным ветром опрокинуло башенный кран. Изначально сообщалось, что машинист выжил, однако позже родственники опровергли это. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи боролись за его жизнь в травматологии, но спасти не смогли.

Мужчина был опытным сотрудником и много лет трудился в организации. Никаких происшествий раньше не случалось, у него остались жена и двое детей.

Ранее рабочий не выжил, когда башенный кран опрокинуло ветром на стройке в Астрахани.