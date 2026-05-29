В Туле завели дело на мужчину, который бил и связывал пятилетнего сына

В Туле завели дело на 39-летнего мужчину, который бил и связывал пятилетнего сына. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, мужчина систематически избивал своего сына руками, ремнем и другими подручными предметами. Он также регулярно связывал его и изолировал.

Мальчика и четверых его братьев изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения. Мужчине предъявили обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание несовершеннолетнего. Суд заключил его под стражу. Следователи устанавливают прочие обстоятельства произошедшего.

