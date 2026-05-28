Воспитатель детсада в Северодвинске несколько месяцев истязала детей

В Архангельской области будут судить воспитателя детсада за избиение детей
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Воспитатель детсада из Северодвинска избивала двухлетних детей и попала под суд. Об этом сообщает СУ СК РФ Архангельской области.

По данным следствия, с февраля по апрель 2026 года обвиняемая наносила побои двум двухлетним детям. По данным портала «Эхо Севера», когда о происходящем в образовательном учреждении стало известно, 46-летнюю женщину уволили. Полицейским она призналась, что била детей из-за усталости и нервного срыва.

В отношении педагога было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого воспитательница в детсаду насильно кормила годовалую девочку, пока ее не стошнило. По версии следствия, также она заткнула рот восьмимесячному ребенку слюнявчиком и накрыла его лицо одеялом, а 10-месячному ребенку нанесла удар по руке и намеренно бросила на пол люльку, где находился младенец.

Ранее воспитательница детсада ударила ребенка во время ужина и поплатилась.

 
