Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвич получил шесть лет колонии за истязание двоих детей

В Москве осудили отца, истязавшего двоих детей
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, с января по октябрь 2024 года фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. В сентябре 2024 года в ходе очередного конфликта отец снова избил детей, одному из потерпевших был причинен легкий вред здоровью, у второго ребенка также были зафиксированы телесные повреждения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, следователи допросили потерпевших, свидетелей, сотрудников полиции, педагогов и медицинских работников. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого на Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу. Издевательства над детьми десяти и восьми лет продолжались два года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил фигуранта к четырем годам и трем месяцам лишения свободы

Ранее красноярец избивал 10-летнего сына и запрещал ему спать.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!