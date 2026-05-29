Мужчина украл из отеля 9 рулонов туалетной бумаги и был оштрафован

Малайзиец украл из отеля 9 рулонов туалетной бумаги и был оштрафован на $12

В Малайзии мужчина якобы украл девять рулонов туалетной бумаги из отеля и получил штраф, пишет Malay Mail.

Как пишут СМИ, 56-летний Патрик Чау предстал перед судом в малайзийском штате Сабах после того, как его задержали с девятью рулонами туалетной бумаги.

По данным обвинения, мужчину заметили выходящим из туалета одного из отелей и направляющимся к парковке. Во время расследования полиция не смогла доказать, что бумага действительно принадлежала отелю, поскольку на рулонах не было никаких опознавательных отметок. Однако сам Чау также не сумел внятно объяснить, откуда у него взялись эти предметы.

В итоге суд признал мужчину виновным в мелком правонарушении и назначил штраф в размере $12 долларов. В качестве альтернативного наказания ему грозил один день тюрьмы.

