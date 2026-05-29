Протоиерей Ткачев раскритиковал практику народных сборов «по сто рублей» для солдат

Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных «в больших погонах», заявив, что подобные злоупотребления вызывают раздражение у людей и негативно влияют на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трансляция встречи в Больнице святителя Алексия Московского велась на во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос прихожан об усталости общества от боевых действий, священнослужитель отметил, что человек со временем утомляется даже от хорошего, а от тяжелых событий — тем более. При этом Ткачев назвал воровство одной из причин, замедляющих завершение конфликта.

«Самый главный враг войны — это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что солярка бензином разбавлена. Чтобы солдат как бы был босый, потому что такими нитками берцы сшиты как бы, что через два дня разлезлось все», — сказал протоиерей.

Также он подверг критике практику народных сборов «по сто рублей» для военных на фоне новостей о том, как высшие чины «воруют по 100 миллиардов».

В прошлом году Ткачев заявил, что у бойцов СВО, которые приезжают с фронта на побывку, накопились определенные вопросы к ряду россиян, предпочитающих абстрагироваться от того, что страна участвует в военном конфликте.

Ранее верховный муфтий РФ заявил, что готов «рвануть» в зону СВО с патриархом.