В Петербурге мужчина вонзил приятелю нож в грудь из-за громкой музыки

В Петербурге мужчина выпивал с приятелем и заколол его ножом из-за громкой музыки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Иинцидент произошел 27 мая в доме на улице Партизана Германа. Мужчина предложил знакомому выпить спиртного прямо на лестничной площадке, однако в темное время суток приятель начал громко разговаривать и включил музыку на колонке. Собутыльник сделал ему замечание из-за пожилых соседей, которым, предположительно, не хотел мешать, но тот в ответ его толкнул. Завязалась драка.

Увидев гневный взгляд своего излишне громкого приятеля, мужчина испугался. Он выхватил нож и наотмашь ударил его лезвием в грудь — пострадавший затих. Нападавший попрощался и ушел домой.

Позже общий знакомый сообщил мужчине, что раненый не выжил, и посоветовал бежать. Он последовал совету и спрятался на даче родственника в Ленинградской области, где его и задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Суд арестовал фигуранта до 27 июля.

Ранее россиянин после расставания с возлюбленной заколол ее нового парня.

 
