В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделки работ Эрнста Неизвестного

Военнослужащему Максиму Кошкареву предъявили обвинение в подделке работ известного художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, а равно приобретении, хранении и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере.

СК установил, что в 2020-2026 годах Кошкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства без согласия правообладателей авторских прав от имени Неизвестного. За это время на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской и Московской областей, а также за пределами РФ участники группы продали поддельные картины и скульптуры частным коллекционерам, получив за это не менее 90 млн рублей.

По уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в ходе которых изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы, также наложен арест на его имущество на сумму более 128 млн рублей. Расследование дела продолжается.

Эрнст Неизвестный — советский и американский скульптор. Среди его известных работ: монумент жертвам сталинских репрессий «Маска скорби» в Магадане, скульптура «Золотое дитя» установлена перед зданием Морского вокзала в Одессе, статуэтка ТЭФИ, памятник «Цветок лотоса» находится на Асуанской плотине в Египте.

Ранее в Баварии раскрыли крупное мошенничество с подделками Пикассо и Рубенса.