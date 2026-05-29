Названы регионы России, где комары чаще всего переносят паразитов

Роспотребнадзор: южные и центральные регионы — эндемичные по дирофиляриозу
Ряд регионов в Южном и Центральном федеральных округах РФ являются эндемичными по дирофиляриозу, который переносят комары. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в «Максе».

«Эндемичные по дирофиляриозу территории расположены на юге страны: в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Севастополе. Также случаи заболевания регистрируются в центральной и северной частях России: в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и Мордовии», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при заражении требуется хирургическое вмешательство — для извлечения паразита.

Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, вызываемое нитевидными круглыми червями, которые передаются человеку и домашним животным через укусы комаров

До этого в Орловской области в глазу женщины появился червь после укуса комара. Уточняется, что россиянка обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение и зуд в области глаза. У нее было ощущение, что внутри находится инородное тело. Сначала женщина списала все на воспаление. Но после осмотра врача под веком обнаружили червя.

