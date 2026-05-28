В глазу россиянки поселился червь после укуса комара

SHOT: после укуса комара в глазу женщины остался червь
В Орловской области в глазу женщины появился червь после укуса комара. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что россиянка обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение и зуд в области глаза.

«У нее было ощущение, что внутри находится инородное тело. Сначала женщина списала все на воспаление. Но после осмотра врача под веком обнаружили червя. Пациентке поставили диагноз: глазная форма дирофиляриоза. Паразита экстренно достали под местной анестезией», — сказано в посте.

Заражение происходит после укуса инфицированного комара. Чаще всего черви «селятся» в глазах, реже — в легких, уточняет канал. Если их вовремя не удалить, могут развиться абсцессы. В группе риска находятся рыбаки, охотники и люди, которые часто бывают рядом с болотами, озёрами и прудами. Отмечается, что заболевшая женщина жила в болотистой местности в Орловской области.

До этого энтомолог Роман Хряпин рассказал, что комары чаще всего кусают более крупных людей, а также тех, кто склонен к обильному потоотделению. По словам специалиста, комаров привлекают некоторые физиологические особенности людей. При этом главным ориентиром для этих насекомых является углекислый газ. Он отметил, что другим привлекающим фактором служит тепло, которое более крупные люди вырабатывают сильнее из-за большей площади тела.

Ранее Роспотребнадзор назвал опасную инфекцию, которую могут переносить комары в России.

 
