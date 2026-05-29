Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии

Сигнал «Опасное небо» из-за беспилотников ввели в Удмуртии
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Сигнал «Опасное небо» введен на территории Удмуртии. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.

«Внимание! Введен сигнал «Опасное небо», ракетная опасность. Включаем сирены», — говорится в сообщении.

Сигнал «Опасное небо» означает прямую угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он вводится региональными властями при обнаружении дронов в воздушном пространстве для защиты граждан и оперативного информирования экстренных служб.

Российские регионы ежедневно атакуются украинскими беспилотниками. Так, в ночь на 29 мая над территорией России сбили 208 украинских БПЛА. Часть дронов перехватили над акваторией Азовского моря, Крымом и Краснодарским краем. Также атаки отразили в 11 областях, включая Волгоградскую.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел украинские беспилотники, сбитые дронами-перехватчиками «Елка», в ходе посещения группировки войск «Запад».

Ранее Развожаев сообщил об отражении утренней атаки БПЛА на Севастополь.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!