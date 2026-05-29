Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии

Сигнал «Опасное небо» введен на территории Удмуртии. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.

«Внимание! Введен сигнал «Опасное небо», ракетная опасность. Включаем сирены», — говорится в сообщении.

Сигнал «Опасное небо» означает прямую угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он вводится региональными властями при обнаружении дронов в воздушном пространстве для защиты граждан и оперативного информирования экстренных служб.

Российские регионы ежедневно атакуются украинскими беспилотниками. Так, в ночь на 29 мая над территорией России сбили 208 украинских БПЛА. Часть дронов перехватили над акваторией Азовского моря, Крымом и Краснодарским краем. Также атаки отразили в 11 областях, включая Волгоградскую.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел украинские беспилотники, сбитые дронами-перехватчиками «Елка», в ходе посещения группировки войск «Запад».

Ранее Развожаев сообщил об отражении утренней атаки БПЛА на Севастополь.