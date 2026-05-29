Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Соседи заманили к себе школьницу, чтобы их родственник изнасиловал ее

В Индии девушка забеременела от шантажировавшего ее соседа-насильника
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Индии стала жертвой изнасилования, но сообщила об этом окружающим только спустя несколько месяцев. Об этом сообщает Bhaskar.

По данным издания, соседская супружеская пара пригласила к себе 17-летнюю школьницу, чтобы сделать той рисунки хной. На самом деле мужчина и женщина хотели организовать встречу пострадавшей и своего родственника. В результате молодой человек изнасиловал гостью.

После этого случая преступник еще несколько раз насиловал девушку и подвергал физическому насилию. Его брат домогался школьницу и отпускал непристойные комментарии.

Также насильник шантажировал несовершеннолетнюю непристойными видео и угрожал расправой над ее братьями, если она кому-нибудь расскажет. Его родственники, которые в первый раз заманили школьницу к себе, знали о происходящем, но поощряли издевательства.

О происходящем стало известно только спустя несколько месяцев. Заметив, что у дочери нет месячных, мать начала задавать вопросы. Выяснилось, что девушка беременна. Только после этого родители обратились в полицию.

Ранее нижегородец пытался затащить в свою квартиру 11-летнюю девочку и изнасиловать.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!