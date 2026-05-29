Соседи заманили к себе школьницу, чтобы их родственник изнасиловал ее

В Индии девушка забеременела от шантажировавшего ее соседа-насильника

Девочка из Индии стала жертвой изнасилования, но сообщила об этом окружающим только спустя несколько месяцев. Об этом сообщает Bhaskar.

По данным издания, соседская супружеская пара пригласила к себе 17-летнюю школьницу, чтобы сделать той рисунки хной. На самом деле мужчина и женщина хотели организовать встречу пострадавшей и своего родственника. В результате молодой человек изнасиловал гостью.

После этого случая преступник еще несколько раз насиловал девушку и подвергал физическому насилию. Его брат домогался школьницу и отпускал непристойные комментарии.

Также насильник шантажировал несовершеннолетнюю непристойными видео и угрожал расправой над ее братьями, если она кому-нибудь расскажет. Его родственники, которые в первый раз заманили школьницу к себе, знали о происходящем, но поощряли издевательства.

О происходящем стало известно только спустя несколько месяцев. Заметив, что у дочери нет месячных, мать начала задавать вопросы. Выяснилось, что девушка беременна. Только после этого родители обратились в полицию.

Ранее нижегородец пытался затащить в свою квартиру 11-летнюю девочку и изнасиловать.