Родителям рассказали, какое место на детской площадке является самым опасным

Эксперт по ЖКХ Мамчур: песочница является самой опасной на детской площадке

Самое опасное место на детской площадке — песочница, поскольку, помимо детей, зачастую ее посещают животные. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил руководитель регионального центра НП «ЖКХ-контроль» Московской области Валерий Мамчур.

«Если песочница превратилась в кошачий лоток — нужно обращаться в городские власти или управляющую компанию. Однако сроков здесь нет. Замена песка — не аварийная заявка, а плановая работа», — отметил эксперт.

В случае, если на детской площадке замечена неисправность, он посоветовал сфотографировать ее, по возможности натянуть сигнальную ленту, затем оставить заявку через «Добродел» или вызвать диспетчера УК.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого говорила, что все поверхности оборудования на детских площадках и песок в песочницах за холодный сезон успевают накопить микроорганизмы: низкие температуры замедляют их размножение, но не уничтожают полностью. Когда воздух становится теплее и появляется влага, бактерии начинают размножаться, и микробная среда на площадке быстро восстанавливается.

