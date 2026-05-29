Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Родителям рассказали, какое место на детской площадке является самым опасным

Эксперт по ЖКХ Мамчур: песочница является самой опасной на детской площадке
Shutterstock

Самое опасное место на детской площадке — песочница, поскольку, помимо детей, зачастую ее посещают животные. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил руководитель регионального центра НП «ЖКХ-контроль» Московской области Валерий Мамчур.

«Если песочница превратилась в кошачий лоток — нужно обращаться в городские власти или управляющую компанию. Однако сроков здесь нет. Замена песка — не аварийная заявка, а плановая работа», — отметил эксперт.

В случае, если на детской площадке замечена неисправность, он посоветовал сфотографировать ее, по возможности натянуть сигнальную ленту, затем оставить заявку через «Добродел» или вызвать диспетчера УК.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого говорила, что все поверхности оборудования на детских площадках и песок в песочницах за холодный сезон успевают накопить микроорганизмы: низкие температуры замедляют их размножение, но не уничтожают полностью. Когда воздух становится теплее и появляется влага, бактерии начинают размножаться, и микробная среда на площадке быстро восстанавливается.

Ранее врач назвала главную опасность заноз.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!