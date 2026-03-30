Врач назвала главную опасность заноз

Врач Уланкина: вместе с занозой в организм может проникнуть столбняк
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Главная опасность любой занозы заключается в том, что вместе с ней можно занести в организм столбняк. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Она напомнила, что столбняк — это поражение нервной системы, которое при отсутствии вакцинации может закончиться летальным исходом.

«Если человек привит, беспокоиться не о чем. Если же с момента последней прививки прошло более 10 лет, то после любой раны, полученной при контакте с почвой или загрязненным предметом, необходимо обратиться к врачу для профилактики столбняка», — сказала специалист.

По ее словам, в большинстве случаев извлечь занозу можно в домашних условиях, но если она засела глубоко или началось воспаление, лучше обратиться в медучреждение.

Для удаления занозы в домашних условиях понадобятся тонкий пинцет с ровными кончиками и игла (лучше всего стерильная — от шприца). Инструменты перед процедурой нужно прокипятить или протереть спиртом. Иглой аккуратно поддевают кожу над занозой, чтобы освободить кончик, затем захватывают его пинцетом под тем же углом, под которым заноза вошла, и плавно вытягивают, объяснила врач.

Ранее родителям напомнили об опасности детских игр в песочнице.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
