Врач назвала главную опасность заноз

Главная опасность любой занозы заключается в том, что вместе с ней можно занести в организм столбняк. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Она напомнила, что столбняк — это поражение нервной системы, которое при отсутствии вакцинации может закончиться летальным исходом.

«Если человек привит, беспокоиться не о чем. Если же с момента последней прививки прошло более 10 лет, то после любой раны, полученной при контакте с почвой или загрязненным предметом, необходимо обратиться к врачу для профилактики столбняка», — сказала специалист.

По ее словам, в большинстве случаев извлечь занозу можно в домашних условиях, но если она засела глубоко или началось воспаление, лучше обратиться в медучреждение.

Для удаления занозы в домашних условиях понадобятся тонкий пинцет с ровными кончиками и игла (лучше всего стерильная — от шприца). Инструменты перед процедурой нужно прокипятить или протереть спиртом. Иглой аккуратно поддевают кожу над занозой, чтобы освободить кончик, затем захватывают его пинцетом под тем же углом, под которым заноза вошла, и плавно вытягивают, объяснила врач.

