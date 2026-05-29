В Чувашии дети отравились арбузом

Минздрав: шесть детей госпитализировали после отравления арбузом в Чувашии

В Чувашии шесть детей госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления арбуза. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, вечером 28 мая дети, гостившие в одном из населенных пунктов Канашского округа, обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. Предварительно, недомогание возникло после употребления арбуза.

Все дети доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Врачи наблюдают за состоянием пациентов.

Минздрав предупредил, что употребление арбузов и других бахчевых культур до начала их естественного сезона созревания может представлять опасность для здоровья.

В министерстве добавили, что ранние плоды нередко содержат повышенное количество нитратов и других стимуляторов роста, что способно привести к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей.

В мае старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова рассказала «Газете.Ru», что арбузы в конце мая и начале лета не обязательно опасны, но именно ранние плоды чаще вызывают вопросы по качеству, условиям выращивания и хранения. Главный риск связан не столько с нитратами, сколько с нарушением логистики, санитарии и попыткой искусственно ускорить созревание, отметила она.

Ранее врач предупредила о рисках покупки урожая у дачников.