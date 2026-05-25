Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач предупредила о рисках покупки урожая у дачников

Врач Чернышова: покупка урожая у дачников может привести к отравлению
Виталий Тимкив/РИА Новости

Покупка и принятие в дар товаров даже у знакомых дачников сопряжены с рисками, особенно если речь идет о молочных продуктах. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Очень важно, чтобы все производилось с соблюдением санитарных норм. Стоит обратить внимание на условия содержания животных: желательно знать репутацию человека и не стесняться попросить справку от ветеринара о здоровье коровы. В связи с тем, что нельзя определить дату производства творога или молока, лучше полагаться на органолептические свойства: то, что можно оценить на вид, запах и вкус», — добавила она.

По ее словам, если продукция имеет неприятный запах, неправильную текстуру, цвет, а также при других сомнениях, ее лучше выбросить. Врач также посоветовала не брать мясо, особенно свинину, поскольку так можно заразиться трихинеллезом. Покупать свеклу, морковь, картофель, арбузы или клубнику можно, если покупатель уверен, что они выращивались в правильных условиях и без перебора с минеральными удобрениями (особенно нитратами).

Чернышова уточнила, что чаще всего покупка такой продукции может привести к отравлению, что грозит острой почечной недостаточностью. Кроме того, возможно заражение гельминтами, аскаридами и другими паразитическими червями (при плохом очищении).

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого говорил, что при выборе вкусной клубники нужно ориентироваться на запах и внешний вид ягод, а не следовать лайфхакам из интернета. По словам специалиста, вкусная и безопасная для здоровья клубника должна приятно пахнуть и красиво выглядеть.

Ранее россиянам рассказали, безопасно ли есть раннюю клубнику в мае.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!