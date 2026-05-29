Глава Минпросвещения обратился к журналистам из-за ЕГЭ

Министр Кравцов призвал СМИ соблюдать информационную тишину во время ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов призвал средства массовой информации соблюдать «информационную тишину» в период проведения ЕГЭ-2026. С таким обращением он выступил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Министр поддержал позицию главы Рособрнадзора Анзора Музаева и попросил журналистов внимательно подходить к освещению экзаменационной кампании.

По словам Кравцова, распространение недостоверных и резонансных сообщений может негативно отражаться на эмоциональном состоянии участников экзаменов.

Музаев, в свою очередь, отметил, что в прошлом году выпускные экзамены прошли достаточно спокойно. Он поблагодарил представителей СМИ за взаимодействие по каждому случаю и подчеркнул, что журналисты не стремились к публикации материалов ради лайков и перепостов.

Глава Рособрнадзора также заявил, что ведомство не намерено скрывать информацию и готово объективно сообщать о возможных происшествиях, если они возникнут.

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня, а ОГЭ начнется 2 июня.

