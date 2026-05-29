В Ингушетии женщина годами жила с мужем и не знала, что он женился во второй раз

Baza: в Ингушении муж женился на другой женщине и не сказал супруге

В Ингушетии жена годами жила с мужем и не знала, что он находится сразу в двух браках. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина по имени Марина вышла замуж в 70-х годах, у них появилось пятеро детей, а также имущество.

Спустя 25 лет брака мужчина заявил, что хотел бы привести в дом новую возлюбленную. Вскоре уже вторая женщина, Амина, родила ему несколько детей.

Несколько лет назад мужчины не стало. Только после этого Марина узнала, что ее супруг неизвестным образом смог оформить брак с Аминой, а дом завещал старшей дочери второй.

Первая супруга обратилась в суд. Там признали ее брак действительным, так как пара не разводилась официально. Следственно, союз с Аминой был недействительным.

«Сейчас женщина направила новый иск – уже об оспаривании перехода права собственности на дом и возврате жилья», – сообщается в публикации.

До этого в Москве женщина не знала, что годами состоит в двух браках. С мужем она сыграла свадьбу в 1991-м году, но, судя по документам, в 1994-м официально вышла замуж за другого. В результате суд аннулировал второй союз.

