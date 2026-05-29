Балицкий назвал количество погибших в Запорожской области за сутки от атак ВСУ

Балицкий: два человека погибли и 6 пострадали от атак ВСУ в Запорожской области

Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области за сутки. Об этом в «Максе» заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона — за сутки зафиксировано 33 факта таких атак», — отметил он.

Утром 29 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке на заводе синтетического волокна в Волжском. Во время нее пострадали два человека — мужчина 60 лет и женщина 55 лет. Первый получил травмы, несовместимые с жизнью, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось. Еще один мирный житель пострадал в доме по ул. Вершинина, ему оказали помощь на месте.

Кроме того, на юге Волгограда загорелись объекты топливно-энергетического комплекса, также были выявлены локальные возгорания.

Ранее в Ярославской области после налета беспилотников загорелись резервуары с топливом.