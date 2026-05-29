В Волгоградской области выросло число жертв ночной атаки беспилотников

Пострадавшая при атаке беспилотников на Волжский умерла в больнице
Женщина, получившая тяжелые травмы во время атаки беспилотников на завод синтетического волокна в Волжском в ночь на 29 мая, скончалась в больнице. Об этом сообщили в мэрии города.

Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, сообщили городские власти.

В администрации напомнили, что в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий химического комплекса погиб мужчина, который работал охранником. Многоквартирные дома атака БПЛА не затронула.

Всего в ночь на 29 мая над территорией России сбили 208 украинских БПЛА. Часть дронов перехватили над акваторией Азовского моря, Крымом и Краснодарским краем. Также атаки отразили в 11 областях, включая Волгоградскую.

Ранее в Ярославской области после налета беспилотников загорелись резервуары с топливом.

 
