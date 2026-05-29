Стало известно об аресте агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске, арестован. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Гражданин РФ, который по заданию спецслужб Украины планировал подрыв пассажирского поезда, арестован», — сказали правоохранители.

29 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв железнодорожного пути во время прохождения пассажирского поезда. 33-летний мужчина сам установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram, после чего получил задание организовать подрыв железнодорожного полотна. Злоумышленник получил инструкции, купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и хранил его по месту жительства.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

Ранее агент СБУ назвал цель Киева, спланировавшего теракт в Новороссийске.

 
