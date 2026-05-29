Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Зеленограде четырехлетний мальчик выпал из окна

Прокуратура начала проверку после падения мальчика из окна в Зеленограде
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Зеленограде из окна жилого дома выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мальчика госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, ребенок находился на лестничной клетке вместе с матерью. В какой-то момент он ненадолго остался без присмотра и выпал из окна.

В прокуратуре сообщили, что установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле надзорного ведомства Зеленоградского административного округа.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще один подобный инцидент произошел в Липецкой области, где ребенок выпал из окна. Годовалый мальчик был дома со своей матерью. В какой-то момент женщина отвлеклась, а ребенок облокотился на установленную в оконном проеме москитную сетку.

Ранее в Омске ребенок выпал из окна 10-го этажа, пока мать развешивала белье.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!