В Зеленограде четырехлетний мальчик выпал из окна

Прокуратура начала проверку после падения мальчика из окна в Зеленограде

В Зеленограде из окна жилого дома выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мальчика госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, ребенок находился на лестничной клетке вместе с матерью. В какой-то момент он ненадолго остался без присмотра и выпал из окна.

В прокуратуре сообщили, что установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле надзорного ведомства Зеленоградского административного округа.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще один подобный инцидент произошел в Липецкой области, где ребенок выпал из окна. Годовалый мальчик был дома со своей матерью. В какой-то момент женщина отвлеклась, а ребенок облокотился на установленную в оконном проеме москитную сетку.

Ранее в Омске ребенок выпал из окна 10-го этажа, пока мать развешивала белье.