Россиянам напомнили о новых правилах платной подписки на онлайн-сервисы

Все онлайн-сервисы обязаны предоставлять пользователям возможность отказа от платной подписки. С 1 марта этого года ресурсам запрещены автоматические списания со счета, указанного потребителем, напомнил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Он напомнил, что в силу вступили изменения в закон о защите прав потребителей. В частности, поправки запрещают исполнителю на основании абонентского договора применять реквизиты пользователя, предоставленные ранее, для списания платежей, в отношении которых потребитель выразил отказ для расчётов. Причём важно, что приниматься отказ должен, в том числе, и в электронной форме. Речь идёт о стримингах, облачных хранилищах, цифровых подписках, курсах, приложениях и прочих сервисах, использование которых предполагает регулярную оплату, пояснил юрист.

Площадки должны обеспечить россиянам возможность отказаться от услуг, написав в сервис и указав данные счета, пояснил Соловьёв.

«Если нет кнопки «Отказаться», то обращайтесь в сервис непосредственно со всеми реквизитами, с просьбой ответить, ― посоветовал юрист. ― Если нет ― в Роспотребнадзор».

Если и обращение в ведомство не поможет, то нужно взыскивать списанные средства в судебном порядке, причём в этом случае сервис должен будет также оплатить издержки на юристов, пошлину, моральный ущерб, заключил специалист.

Напомним, закон, запрещающий сервисам автоматически списывать деньги за продление онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователь отвязал в личном кабинете, президент РФ Владимир Путин подписал 15 октября прошлого года, в силу он вступил с марта текущего года. Документ обязывает продавцов цифровых подписок обеспечивать возможность отказа клиента от использования сохранённых реквизитов банковского счёта или электронных средств платежа, включая подачу отказа в электронном виде. После удаления карты платформа не имеет права продолжать списание средств без подтверждения пользователя.

