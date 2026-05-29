Россиянам рассказали, можно ли нанимать людей для работы на дачном участке

В России закон позволяет привлекать людей к работе на дачном участке, в том числе для ремонта объектов, строительства, уборки территории или непосредственно ухода за огородом. Об этом RT сообщил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

В том числе наемные работники могут косить траву, приводить в порядок сад и выполнять различные другие виды хозяйственных работ, отметил специалист.

«Здесь важно не наличие работника само по себе, а то, для чего фактически используется участок», — пояснил он.

Юрист объяснил, что дачные участки, как правило, приобретаются для отдыха и садоводства в личных целях, и если наемные работники помогают решать хозяйственные вопросы – это обычная бытовая ситуация.

Однако если участок россиянина по факту превращается в коммерческий объект, на котором организуется, например, автосервис, гостиница, платная баня, мастерская, тепличный комплекс и другие объекты для зарабатывания денег, то здесь речь идет уже не об обеспечении семьи, а о рыночных отношениях. В таком случае могут возникнуть вопросы, но не к самому найму работников, а к тому, используется ли земельный участок владельцем по назначению, заключил юрист.

До этого Шамиль Султанов также напоминал, что владельцам участков перед утилизацией мусора важно его сначала разделить на бытовой, строительный и крупногабаритный. Выбрасывать все в один контейнер нельзя, так как порядок обращения с отходами разных категорий отличается, подчеркивал эксперт.

