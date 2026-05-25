Россиянам рассказали о правилах утилизации мусора на участках

Владельцам участков перед утилизацией мусора важно его сначала разделить на бытовой, строительный и крупногабаритный. Выбрасывать все в один контейнер нельзя, так как порядок обращения с отходами разных категорий отличается, рассказал RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он пояснил, что к обычному бытовому мусору относятся, например, упаковки, пищевые отходы, предметы повседневного потребления – они выбрасываются в контейнер для ТКО.

«Крупногабаритные отходы, например старая мебель, бытовая техника или отходы от текущего ремонта, нужно размещать не в обычном баке, а в бункере или на специально отведенной площадке», — добавил юрист.

К строительному мусору относятся кирпичи, бетон, остатки кровли, утеплителя, оконные блоки, материалы после демонтажа или капремонта и прочее. Такие отходы нельзя оставлять у контейнерной площадки или выбрасывать в общий бак – для них заказывается отдельный вывоз, обычно этим занимается специализированная компания. Причем важно сохранить на руках договор или чек, чтобы в случае чего можно было подтвердить законную утилизацию, предупредил Султанов.

Важно, что территорию за участком или обочину дороги, лесополосу и прочие земли нельзя просто так захламить мусором, в том числе не допускается бесконтрольный выброс деревьев, кустарников на площадках перед контейнером. Их следует измельчать или вывозить отдельно либо сжигать с соблюдением противопожарных норм, заключил юрист.

