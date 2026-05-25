Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали о правилах утилизации мусора на участках

Юрист Султанов: строительный и бытовой мусор на участке важно разделять
Константин Чалабов/РИА Новости

Владельцам участков перед утилизацией мусора важно его сначала разделить на бытовой, строительный и крупногабаритный. Выбрасывать все в один контейнер нельзя, так как порядок обращения с отходами разных категорий отличается, рассказал RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он пояснил, что к обычному бытовому мусору относятся, например, упаковки, пищевые отходы, предметы повседневного потребления – они выбрасываются в контейнер для ТКО.

«Крупногабаритные отходы, например старая мебель, бытовая техника или отходы от текущего ремонта, нужно размещать не в обычном баке, а в бункере или на специально отведенной площадке», — добавил юрист.

К строительному мусору относятся кирпичи, бетон, остатки кровли, утеплителя, оконные блоки, материалы после демонтажа или капремонта и прочее. Такие отходы нельзя оставлять у контейнерной площадки или выбрасывать в общий бак – для них заказывается отдельный вывоз, обычно этим занимается специализированная компания. Причем важно сохранить на руках договор или чек, чтобы в случае чего можно было подтвердить законную утилизацию, предупредил Султанов.

Важно, что территорию за участком или обочину дороги, лесополосу и прочие земли нельзя просто так захламить мусором, в том числе не допускается бесконтрольный выброс деревьев, кустарников на площадках перед контейнером. Их следует измельчать или вывозить отдельно либо сжигать с соблюдением противопожарных норм, заключил юрист.

Ранее россиянам напомнили, что просроченные таблетки нельзя выбрасывать в обычные контейнеры.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!