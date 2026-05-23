Эксперт по ЖКХ предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Оформление подставного ТСЖ — одна из самых опасных схем мошенничества, при которой злоумышленники могут заполучить не только средства за коммунальные платежи со всего дома, но также личные данные людей и их подписи. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Задача мошенников не просто украсть деньги, а полностью захватить управление домом или добыть личные сведения жильцов. Если аферисты оформят подставное ТСЖ, они начнут собирать коммунальные платежи со всего дома. Несколько месяцев средства могут поступать к ним, а ресурсоснабжающим компаниям ничего не перечисляется. Потом лже-руководители пропадают с крупной суммой, оставляя дом с внушительными долгами. Для грамотного составления протокола голосования нужны не просто подписи, а полные данные человека: фамилия, имя, отчество, СНИЛС и реквизиты свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН. Порой мошенникам требуются реальные подписи жильцов на пустых бланках. Позднее эти листы прикладывают к совсем другим решениям, скажем, к согласию на кредит под залог общего имущества, к передаче подвала в аренду или к утверждению сильно завышенных тарифов», — сказал он.

Бондарь уточнил, что мошенники нередко создают поддельные домовые чаты для сбора денег и рассылки фишинговых сайтов.

«Похожий обман перебрался и в смартфоны. Через мессенджеры создаются подставные домовые чаты. В них люди от имени соседей просят срочно сдать деньги на общие нужды. Присылают поддельные протоколы собраний или ссылки на фишинговые страницы, где предлагают ввести паспортные данные и реквизиты карты. Злоумышленники также иногда звонят якобы от коммунальщиков, обещают перерасчет или скидку при оплате. Для этого надо пройти по ссылке, которая ведет на подставной сайт либо сразу на перевод денег. Летом у мошенников популярна тема отключения горячей воды. Происходят рассылки сообщений с предложением уточнить график отключения воды с вредоносной ссылкой», — добавил он.

Эксперт призвал проверять всю поступающую информацию в государственных приложениях или по официальным номерам управляющей компании, а также не переходить по незнакомым ссылкам, особенно — если злоумышленники торопят.

«Всю информацию проверяйте в государственном приложении «Госуслуги.Дом» и по телефону своей управляющей компании. Он должен быть напечатан в официальной квитанции. Код из СМС нельзя передавать никому. На мой взгляд, такой запрос служит главным признаком обмана. Не переходите по незнакомым ссылкам из сообщений. Приложения для платежей скачивайте только из проверенных магазинов. Настоящий специалист никогда не давит срочностью и не запугивает. Все перечисленные уловки могут квалифицироваться по статье 159 Уголовного кодекса РФ как мошенничество. Наказание по ней зависит не только от самого факта обмана, а еще от размера ущерба и количества участников. Например, при ущербе от 250 тысяч до одного миллиона рублей это могут расценить как крупный размер. В таком случае вероятен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет», — подчеркнул он.

