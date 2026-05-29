Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

Россиянам для счастья в среднем необходимо получать 273 тыс. рублей в месяц – это на 6% больше, чем годом ранее. Сумма желаемого дохода отличается в зависимости от региона проживания, пола и возраста, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

У мужчин запросы больше, чем у женщин – в среднем они хотят зарабатывать по 309 тыс. рублей в месяц, в то время как женщины озвучивают сумму в размере порядка 240 тыс. рублей в месяц. Причем с возрастом желаемая зарплата растет – так, молодежь в возрасте до 24 лет нацелена на зарплату в районе 220 тыс.рублей, а россияне от 45 лет и старше хотят получать по 285 тыс. рублей.

Образование также влияет на желаемый заработок – закончившие вуз россияне намерены получать по 297 тыс.рублей в месяц, в то время как выпускники ссузов назвали среднюю сумму в районе 238 тыс. рублей.

Что касается места проживания, то у москвичей наиболее высокие запросы – жители столицы для счастья хотят получать 295 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге желания жителей чуть скромнее – 282 тыс. рублей. В топ-3 регионов по уровню желаемого дохода вошел также Владивосток, где для счастья людям нужно получать по 279 тыс. рублей.

Самые скромные запросы озвучили жители Кирова, Томска, Барнаула и Липецка, отмечают специалисты.

Исследование аналитиков подготовлено на основе опроса 2,5 тыс. респондентов и 20,5 тыс. жителей городов-миллионников и полумиллионников.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что большинство россиян (41%) чувствовали бы себя более счастливыми при доходе примерно в два раза больше, чем фактический. Как выяснили аналитики Банки.ру, у 57% респондентов ежемесячный доход меньше 50 тыс. руб., при этом только 10% назвали эту сумму достаточной для счастья. Наиболее оптимальный доход для счастья – в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. руб.: его получают 28%, а достаточным для счастья считают 27%.

