Стало известно, почему молодые россияне могут терять почти треть дохода

Молодые специалисты без опыта могут терять до 30% возможного дохода на старте карьеры, если не умеют показывать результаты в цифрах. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-эксперт карьерного маркетплейса hh.ru Алиса Портнаго.

По ее словам, новичкам важно не просто перечислять учебу, стажировки или первые проекты, а показывать, какую пользу они уже смогли принести. Даже небольшой опыт можно «упаковать» сильнее, если говорить не об обязанностях, а о результате, предупредила эксперт.

«Работодатель не спрашивает, что вы делали. Он хочет понять, какой результат вы принесете компании. Вместо «участвовал в проекте» пишем: «Разработал прототип приложения, который привлек 100+ регистраций за 2 дня». Цифры творят чудеса. Средняя зарплата по России в апреле 2026 года составила 84 тыс. рублей, но для кандидатов без опыта ориентиры ниже. По данным форума труда, за пять лет зарплатные ожидания молодежи выросли более чем на 60% и достигли примерно 58,3 тыс. рублей. Реальные стартовые выплаты сейчас составляют от 50 тыс. рублей в регионах до 90 тыс. рублей в Москве. В IT и инженерии планка может доходить до 120 тыс. рублей», — отметила Портнаго.

По ее словам, при обсуждении зарплаты новичку не стоит первым называть случайную сумму «из головы». Лучше заранее изучить рынок и обозначить вилку, сказала эксперт. Например: «Изучив рынок, я вижу, что специалисты моего уровня в среднем получают 60–75 тыс. рублей в зависимости от задач и соцпакета. Мне было бы комфортно обсуждать предложение в этом диапазоне», — рекомендовала Портнаго.

Она добавила, что начинающему специалисту важно показать три вещи: профессиональные навыки, ИИ-грамотность и «взрослые» гибкие навыки. В резюме лучше писать конкретно: не «знаю 1С», а «1С:Бухгалтерия 8.3», уточнила эксперт. Если кандидат говорит об Excel, английском или Python, он должен быть готов подтвердить это на собеседовании, предупредила Портнаго.

По словам HR-эксперта, молодые соискатели часто недооценивают стажировки, фриланс, волонтерство и учебные проекты. Но именно из них можно собрать рабочее резюме, если показать не процесс, а итог, сказала специалист. Формулировка «вел соцсети» выглядит слабее, чем «оформил 10 постов, которые принесли 300 лайков и 50 переходов на сайт», уточнила Портнаго.

Она также посоветовала не ждать «идеальной» вакансии — новичкам стоит отправлять по 5–7 откликов в день на позиции, где они закрывают хотя бы 70% требований. Кроме сайтов по поиску работы, можно использовать профессиональные Telegram-чаты, профильные сообщества, конференции и стажерские программы крупных компаний, рекомендовала Портнаго.

На собеседовании лучше не объяснять зарплатные ожидания личными обстоятельствами, подчеркнула Портнаго. Фразы вроде «мне нужны деньги на квартиру» или «у коллеги зарплата выше» не работают, потому что работодателя интересует польза для бизнеса, сказала эксперт. Сильнее выглядят аргументы о свежих знаниях, готовности быстро учиться, работать на результат и расти внутри компании, заключила Портнаго.

