Четверо подростков избили 14-летнюю девочку в новосибирском ТЦ из-за шутки

В Новосибирске 14-летнюю девочку избили сверстники из-за шутки в переписке
Школьницу из Новосибирска избили четверо ровесников после безобидной шутки в переписке. Об этом kp.ru рассказала старшая сестра пострадавшей.

Инцидент произошел еще 4 апреля в торговом центре «Сан‑Сити», но подробности случившегося стали известны только сейчас. По словам родственницы, конфликт начался из‑за шутки, которую ее 14-летняя сестра написала в чате в адрес другой девочки. Тогда сверстники встретились с ней и подвергли избиению. Сначала жертва скрывала от семьи, что ее избили, и объясняла свои ссадины и синяки падением с самоката.

Однако через несколько дней у девочки начались сильные головокружения, и она во всем призналась родным. Семья сразу же обратилась в полицию и написала заявление. Позже состоялась очная ставка потерпевшей и подозреваемых. После этого, по словам родственников, за пострадавшей стали следить и запугивать ее. Сейчас со школьницей, переживающей сильный стресс, работает психолог.

СК возбудил дело по статье о хулиганстве. По некоторым данным, молодые люди, избившие девочку, входят в состав подростковой банды и причастны и к другим правонарушениям.

Ранее ивановские подростки поставили на колени и зверски избили девочку из-за вейпа.

 
