Во Владимире мать с годовалым ребенком рухнула в шахту лифта

Следователи Владимира возбудили уголовное дело после падения женщины с ребенком в шахту лифта. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в надземном переходе недалеко от улицы Лакина. По предварительной информации, 34-летняя женщина с годовалым ребенком в коляске решила воспользоваться подъемником. В како-то момент они провалились в шахту.
«Угрозы для жизни пострадавшей и ребенка не имеется», – сообщается в публикации.
Следователи усмотрели в произошедшем признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.
До этого в Красноярске сломался лифт со школьницей внутри. В результате девочка не пострадала. Аварийная служба якобы добралась до места за полчаса.
Причиной произошедшего, по версии компании, стал перебой с электричеством. Из-за этого лифт «потерял» свое местоположение.
Ранее в Астрахани упала кабина лифта с человеком внутри.