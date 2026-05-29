Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Во Владимире мать с годовалым ребенком рухнула в шахту лифта

Во Владимире женщина с ребенком упала в шахту лифта надземного перехода
Telegram-канал СУ СК России по Владимирской области

Следователи Владимира возбудили уголовное дело после падения женщины с ребенком в шахту лифта. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в надземном переходе недалеко от улицы Лакина. По предварительной информации, 34-летняя женщина с годовалым ребенком в коляске решила воспользоваться подъемником. В како-то момент они провалились в шахту.

«Угрозы для жизни пострадавшей и ребенка не имеется», – сообщается в публикации.

Следователи усмотрели в произошедшем признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

До этого в Красноярске сломался лифт со школьницей внутри. В результате девочка не пострадала. Аварийная служба якобы добралась до места за полчаса.

Причиной произошедшего, по версии компании, стал перебой с электричеством. Из-за этого лифт «потерял» свое местоположение.

Ранее в Астрахани упала кабина лифта с человеком внутри.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!