Во Владимире мать с годовалым ребенком рухнула в шахту лифта

Во Владимире женщина с ребенком упала в шахту лифта надземного перехода

Следователи Владимира возбудили уголовное дело после падения женщины с ребенком в шахту лифта. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в надземном переходе недалеко от улицы Лакина. По предварительной информации, 34-летняя женщина с годовалым ребенком в коляске решила воспользоваться подъемником. В како-то момент они провалились в шахту.

«Угрозы для жизни пострадавшей и ребенка не имеется», – сообщается в публикации.

Следователи усмотрели в произошедшем признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

До этого в Красноярске сломался лифт со школьницей внутри. В результате девочка не пострадала. Аварийная служба якобы добралась до места за полчаса.

Причиной произошедшего, по версии компании, стал перебой с электричеством. Из-за этого лифт «потерял» свое местоположение.

Ранее в Астрахани упала кабина лифта с человеком внутри.