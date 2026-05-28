В Смоленске врач «задекларировала» для мошенников 28 млн рублей

67-летняя пенсионерка из Смоленска поверила телефонным мошенникам и передала им все накопления, чтобы «задекларировать» деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с врачом в середине января. Звонивший представился сотрудником Центробанка и убедил потерпевшую в необходимости «декларирования» сбережений. В конце января врач съездила в Москву и лично передала незнакомцам 12 млн рублей.

В течение еще пяти месяцев, она отдала курьерам, которые приезжали прямо к ней домой, ещё более 14,5 млн рублей. Общая сумма ущерба превысила 28,5 миллионов. Осознав, что ее обманули, смолянка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Петербурге мошенники обманули 16-летнюю девушку на 13 млн рублей. Аферисты убедили ее оставить ключи от квартиры под ковриком у входной двери перед тем, как она с матерью отправится на дачу.

Ранее нижегородская студентка отдала мошенникам полмиллиона рублей в подарочной упаковке.