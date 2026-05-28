Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Смоленске врач «задекларировала» для мошенников 28 млн рублей

Пенсионерка из Смоленска лишилась 28 млн рублей после звонка мошенников
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

67-летняя пенсионерка из Смоленска поверила телефонным мошенникам и передала им все накопления, чтобы «задекларировать» деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с врачом в середине января. Звонивший представился сотрудником Центробанка и убедил потерпевшую в необходимости «декларирования» сбережений. В конце января врач съездила в Москву и лично передала незнакомцам 12 млн рублей.

В течение еще пяти месяцев, она отдала курьерам, которые приезжали прямо к ней домой, ещё более 14,5 млн рублей. Общая сумма ущерба превысила 28,5 миллионов. Осознав, что ее обманули, смолянка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Петербурге мошенники обманули 16-летнюю девушку на 13 млн рублей. Аферисты убедили ее оставить ключи от квартиры под ковриком у входной двери перед тем, как она с матерью отправится на дачу.

Ранее нижегородская студентка отдала мошенникам полмиллиона рублей в подарочной упаковке.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!