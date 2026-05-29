Остекление детского сада повреждено после атаки дронов на Волгоград

Остекление детского сада в Краснооктябрьском районе повреждено в результате атаки дронов на Волгоград .Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«В результате ночной террористической атаки БПЛА повреждено остекление части помещений детского сада № 357 в Краснооктябрьском районе. Работы по уборке стекла были оперативно проведены», — говорится в сообщении.

Там добавили, что, несмотря на повреждения, учреждение работает работает, помещения с поврежденным остеклением исключены из образовательного процесса.

Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке на заводе синтетического волокна в Волжском. Во время нее пострадали два человека — мужчина 60 лет и женщина 55 лет. Первый получил травмы, несовместимые с жизнью, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один мирный житель пострадал в доме по ул. Вершинина, ему оказали помощь на месте.

Помимо этого, на юге Волгограда загорелись объекты топливно-энергетического комплекса, также были выявлены локальные возгорания.

Ранее в Волгограде в результате атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом.